Eternals, e se Ikaris diventasse Galactus nel MCU? La proposta di un autore Marvel!

Secondo alcune teorie Eterni ha preparato il terreno al Galactus, famoso villain della Marvel Comics che i fan non vedono l'ora di poter ammirare sul grande schermo del Marvel Cinematic Universe, e ad alimentare l'hype degli spettatori ci ha pensato lo sceneggiatore Jim Krueger.

Sebbene Eternals di Chloe Zhao sia stato maggiormente influenzato tanto dai fumetti del creatore dei personaggi Jack Kirby e dalla loro rivisitazione in chiave moderna operata da Neil Gaiman, il film dei Marvel Studios ha tratto ispirazione anche dal fumetto "Earth X", uscito nel 1999 e scritto da Jim Krueger per i disegni di Alex Ross: quel fumetto Marvel infatti introduceva la storia di un Celestiale che cresceva nascosto all'interno della Terra.

Il fatto che Chloe Zhao e i produttori dei Marvel Studios si siano buttati a capofitto in questa trama può far pensare che il Marvel Cinematic Universe continuerà a guardare al fumetto creato da Jim Krueger anche per il prossimo futuro, e parlando con Bleeding Cool l'autore ha anticipato uno sviluppo particolarmente interessante per Ikaris di Eternals: "Penso che quella del MCU sia una saga fantastica e non mi permetterei mai di suggerire ai suoi produttori cosa fare. Detto questo, nell'universo alternativo del mio Earth X Galactus diventava una stella. E le stelle sono soli, giusto? Quando ho visto Ikaris tuffarsi nel sole, non ho potuto non pensare a quel parallelismo. E se il loro piano fosse di trasformare questo personaggio in Galactus? Potenzialmente potrebbe portare una sorta di equilibrio da contrapporre ai Celestiali qualora questi diventassero troppo potenti."

L'idea di reintrodurre Ikaris come Galactus è decisamente suggestiva e il collegamento tra Eternals e il fumetto di Jim Krueger è già evidente nel primo film: voi come accogliereste questa eventuale svolta? Ditecelo nei commenti.

Nel frattempo, ecco in che direzione potrebbe andare il MCU dopo la seconda scena post credit di Eternals.