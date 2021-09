Eternals, Haaz Sleiman esalta la rappresentazione LGBTQ+ nel film Marvel: 'Sono fortunato'

Tra poco più di un mese arriverà nelle sale Eternals, il film dei Marvel Studios diretto da Chloé Zhao, e vedremo anche per la prima volta sul grande schermo per quanto riguarda il MCU una famiglia LGBTQ+. E secondo Haaz Sleiman, la rappresentazione nella pellicola è davvero azzeccata.

In Avengers: Endgame avevamo visto il primo personaggio Gay del MCU, ma da allora i Marvel Studios si sono impegnati ad aumentare la quantità e la qualità della rappresentazione dei membri appartenenti alla comunità LGBTQ+ nei propri prodotti.

E nel prossimo film del MCU, Eternals, questo impegno verrà messo alla prova con la presenza di una coppia gay formata dai personaggi di Brian Tyree Henry, Phastos, e suo marito, interpretato da Haaz Sleiman (Nikita, Jack Ryan).

Nella pellicola li vedremo baciarsi e crescere insieme un bambino, e in un'intervista con Out Magazine, Sleiman si è detto particolarmente compiaciuto del risultato.

"Mi sento fortunato, e sono davvero grato per questa opportunità. E... Non voglio sembrare arrogante, ma credo che Marvel sia stata molto intelligente nello scegliere me per questo personaggio. Perché lo rendo davvero umano. Ho l'opportunità di umanizzare una famiglia LGBTQ+ e mostrare quanto siano meravigliosi".

Eternals debutterà nelle sale il prossimo novembre, e come Shang-Chi non avrà una distribuzione ibrida (ovvero dovremo aspettare 45 giorni per vederlo su Disney+).