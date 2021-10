Eternals: Gilgamesh combatte un Deviante nella nuova anteprima del cinecomic Marvel

I Marvel Studios hanno diffuso in streaming un nuovo spot TV per Eternals destinato al mercato internazionale e nello specifico a quello asiatico, dato che vede anche protagonista il personaggio di Gilgamesh interpretato dall'attore coreano Don Lee. Questi è infatti al centro di un epico scontro contro un Deviante, antagonista del cinecomic.

Visto che lo spot televisivo in questione è pensato per il mercato asiatico non poteva non avere al centro Don Lee, attore sudcoreano (con cittadinanza statunitense) che fa parte del multietnico cast di Eternals nella parte del personaggio di Gilgamesh. Questo personaggio è descritto come l'Eterno più forte e che ha una profonda connessione con Thena, l'Eterno impersonato da Angelina Jolie che pure vediamo rappresentata nello spot. Lee ha accettato il ruolo di Gilgamesh così da ispirare le nuove generazioni, dato che parliamo del primo supereroe coreano della storia, e ha usato anche le sue skill in fatto di boxe per ottenere la parte.

Recentemente, il produttore del film Nate Moore ha parlato della possibilità di futuri crossover per Eternals: "[Gli Eterni] è qualcosa di simile a Doctor Strange o Black Panther, per i quali ci sembrò ci fosse abbastanza storia da poter rappresentare un piccolo universo a sé stante all'inizio. Ma ovviamente abbiamo delle idee su come le cose possano finire in un crossover più in là. Ma questo film con 10 personaggi, con Dane Whitman, i Celestiali e i Devianti ci è sembrato avesse già abbastanza materiale con cui giocare" sono state le parole di Nate Moore.

In che modo pensate che i protagonisti del film di Chloe Zhao possano interagire con i loro colleghi dell'MCU? Fatecelo sapere nei commenti! Sempre nel corso della stessa intervista, inoltre, Nate Moore ha confermato che non vedremo la Spada d'Ebano in Eternals.

Eternals uscirà nelle sale italiane il 3 novembre 2021.