Eternals: Gemma Chan vuole assolutamente un crossover con la Valchiria di Tessa Thompson

Quest'oggi esce nelle sale italiane Eternals, l'ultimo film dei Marvel Studios e nuovo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Finalmente avremo modo di conoscere questo nuovissimo gruppo di personaggi mai incontrati prima in questo universo e di vederlo in azione. Intanto Gemma Chan ha espresso un desiderio molto particolare.

Nel corso di un'intervista concessa a ComicBook, l'attrice della pellicola Marvel ha dichiarato che sarebbe del tutto favorevole a un possibile crossover tra il suo personaggio, quello di Sersi nel film di Chloe Zhao, e la Valchiria di Tessa Thompson, apparsa prima in Thor: Ragnarok e successivamente anche in Avengers: Endgame e che farà ritorno nel prossimo capitolo dedicato al dio del tuono, Thor: Love and Thunder.

"In realtà è molto interessante, perché ovviamente gli Eterni sono presenti sulla Terra da 7mila anni quindi potrebbero avere diverse connessioni con loro, tra diversi personaggi. Ma penso veramente che Sersi e Valchiria si divertirebbero molto insieme".

Chan ha anche anticipato cosa gli spettatori devono aspettarsi dal suo arco narrativo in Eternals: "Quello di cui abbiamo discusso circa il suo arco narrativo, perché per lei questa è una sorta di coming of age, una storia di formazione, anche se appare più vecchia e saggia di quanto sembra. All'inizio del film non sa nemmeno quanto si possano protendere i suoi poteri, non si fida necessariamente del suo istinto. E' piena di dubbi, ma alla fine del film riesce a conoscere se stessa e imparare a conoscere i suoi poteri e questo è stato bello da scoprire".

Nonostante Eternals ha un basso punteggio su Rotten Tomatoes, sappiamo che correrete comunque al cinema a vederlo. Per maggiori approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione di Eternals.