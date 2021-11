Eternals, Gemma Chan sul suo ritorno con un altro ruolo nel MCU: 'Mi sento fortunata'

Si prevede un grande successo al botteghino per Eternals, in arrivo nelle sale statunitensi oggi. Il film di Chloé Zhao introduce tanti nuovi supereroi, ma tra questi c'è un volto già visto. Parliamo di Gemma Chan, attrice che interpreta Sersi nella pellicola e che è già apparsa in passato in Captain Marvel, dove interpretava Kree Minn-Erva.

L'attrice ha parlato recentemente ai microfoni di Coup de Main Magazine, dicendosi fortunata di aver avuto una seconda opportunità nel MCU, con il (nuovo) ruolo di un personaggio empatico e profondamente umano. "Sono molto fortunata perché questa è la mia seconda volta. Mi sento molto fortunata. È stata una sorpresa per me, come probabilmente per tutti gli altri" ha detto Chan.

L'interprete di Sersi, da sempre fan del MCU, ha ammesso di aver fatto il provino per il ruolo piuttosto tardi, e di non aspettarsi la chiamata ormai. Lei e Kit Harington, interprete di Dane Whitman, sono stati infatti gli ultimi ad unirsi al cast.

Gemma Chan ha poi spiegato come è avvenuta la chiamata da parte di Feige. "Di certo non mi aspettavo di tornare. Mi ero imbattuta in Kevin Feige nel circuito dei premi mentre stavo promuovendo Crazy Rich Asians e lui si è avvicinato a me e ha detto: 'Oh, abbiamo adorato il tuo lavoro nel film e ci piacerebbe riaverti.' E ho pensato che fosse una cosa carina. Ma poi ho pensato: 'Chissà se accadrà mai? E forse in un lontano futuro... non si sa mai.'" E invece è accaduto, e molto prima del previsto.

Se volete sapere qualcosa di più sul personaggio di Sersi, ve lo può raccontare l'attrice stessa nella nostra intervista a Gemma Chan e Richard Madden.