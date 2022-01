Eternals, Gemma Chan pubblica nuove foto dal set con Harry Styles

Eternals è finalmente approdato ieri su Disney+ e per festeggiare questo evento Gemma Chan (Sersi) ha pubblicato su Twitter nuovi scatti dal set inclusi alcuni che la ritraggono insieme ad Harry Styles, interprete di Eros.

Come sappiamo Styles è entrato nel MCU nei panni del fratello di Thanos, Eros AKA Starfox, e ha fatto il suo debutto in una scena post-credit di Eternals. Creato da Jim Starlin, Eros è apparso per la prima volta in Invincible Iron Man #55 del 1973. Il fratello di Thanos, è un Eterno capace di controllare le emozioni degli altri. I fan di tutto il mondo si domandano quando lo rivedremo di nuovo in scena e avremo modo di conoscerlo meglio, ma nel frattempo possiamo goderci questi nuovi scatti che potete vedere in calce alla notizia.



"Ora su @disneyplus", ha scritto Chan su Twitter, il suo post include foto con Styles e Richard Madden (Ikaris). Kevin Feige ha parlato del ritorno di Styles nel MCU qualche settimana fa, Eternals ha incassato 401,8 milioni di dollari al botteghino mondiale contro un budget di 200 milioni di dollari. Sebbene questo sia un incasso piuttosto basso per un film del MCU, Eternals è uscito durante la pandemia di COVID-19. Inoltre il botteghino potrebbe essere stato influenzato negativamente dalle sue recensioni critiche, attualmente la pellicola è la prima del MCU ad essere classificata "marcia" su Rotten Tomatoes.



Diretto da Chloé Zhao, Eternals è ora disponibile su Disney+.