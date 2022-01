Eternals, Gemma Chan interpreterà ancora Sersi? Risponde l'attrice

È molto probabile che l’apparizione di Gemma Chan in Eternals non sarà l’ultima dell’attrice che interpreta Sersi nel Marvel Cinematic Universe. Il film diretto da Chloé Zhao ha diviso critica e pubblico e non è ancora chiaro se vedremo presto un sequel, ma Sersi potrebbe ricomparire in altri prodotti secondo la sua interprete.

Durante un’intervista con W Magazine a Chan è stato chiesto apertamente se interpreterà di nuovo Sersi. L’attrice ha risposto: “Sì. La Marvel ci possiede per tutta la vita [ride].”

È molto probabile che Chan abbia firmato per recitare in più progetti e l’attrice sembra entusiasta di avere l'opportunità di tornare nei panni di Sersi. Alla domanda su cosa le piacesse dell'interpretare una Dea, ha detto: “È stato interessante. In Eternals, Sersi viene presentata come una persona molto timida ma poi scopre le sue abilità da leader. È stato divertente.”

La pellicola è la prima del MCU con un punteggio "marcio" su Rotten Tomatoes e rispetto alla maggior parte dei film Marvel, è stata anche una delusione al botteghino, incassando solo $ 400 milioni. Ad oggi la Marvel non ha ancora annunciato ufficialmente un sequel di Eternals, tuttavia vi ricordiamo che Eternals uscirà domani su Disney+ e il film potrebbe guadagnare più consensi.



Se non l'avete ancora fatto leggete la nostra recensione di Eternals e fateci sapere nei commenti se vi piacerebbe rivedere Shan nei panni di Sersi.