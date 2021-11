Eternals è il primo film dei Marvel Studios ufficialmente 'marcio' per Rotten Tomatoes

A circa una settimana di distanza dalle anteprime internazionali, Eternals di Chloe Zhao è diventato il film con il punteggio più basso su Rotten Tomatoes di quelli del Marvel Cinematic Universe (peggio perfino di Thor: The Dark World e Avengers: Age of Ultron) e adesso si è conquistato un altro primato: il film è ufficialmente "marcio" per RT.

Attualmente Eternals è al 57% su Rotten Tomatoes e questo combinato con la media delle recensioni ne fa un film "marcio" ovvero Rotten per il noto portale aggregatore di recensione ed è la prima volta che accade con un film dei Marvel Studios. Questo mette fine alla lunga striscia positiva dello studio che durava praticamente dal suo esordio al cinema. Per raggiungere l'appellativo di "Fresh" ovvero consigliato dalla maggioranza di chi è registrato al portale al film basta raggiungere la percentuale del 60% quindi non è molto lontano e nelle prossime settimane altre recensioni potrebbero risollevare la media della pellicola. Finora sono state inserite 148 recensioni del film in totale.

Basti pensare che il film meno apprezzato dei Marvel Studios finora era Thor: The Dark World che comunque era riuscito a raggiungere un punteggio del 65% su Rotten Tomatoes.

Se Eternals andrà bene al botteghino probabilmente verrà prodotto un sequel, magari proprio con Chloé Zhao nuovamente al timone. "Ciò che mi è piaciuto del fare questo film è che è legato in maniera così vicina all'origine dell'MCU e avrà una forte ripercussione sul futuro dell'MCU. [...] Tornerei sicuramente in un secondo film a lavorare con il team Marvel. Quindi vedremo".

Comicbook afferma che Eternals sarà uno dei film maggiormente divisivi della Marvel. I personaggi e le immagini potenti del film potrebbero farlo considerare come uno dei migliori dell'MCU ma altri potrebbero riscontrare una trama disordinata e una durata eccessiva. Chloé Zhao ha preso decisioni su ogni dettaglio, affermando di essersi occupata anche delle scene d'azione.

Noi vi lasciamo alla nostra recensione di Eternals.