Eternals, il film si è ispirato allo Studio Ghibli: le parole degli sceneggiatori

Il Marvel Cinematic Universe ha finalmente accolto nella sua gallery di titoli anche Eternals, diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao. Il film ha diviso critica e pubblico, soprattutto perché approfondisce alcune delle tematiche maggiormente complesse del franchise. Il film trae ispirazione anche dallo Studio Ghibli.

Se ne parla in una recente intervista su Polygon, a Chloé Zhao e agli sceneggiatori Kaz e Ryan Firpo. Sono stati proprio loro a confessare che La città incantata dello Studio Ghibli è stato spesso sfruttato durante le sessioni di brainstorming per Eternals.



"Zhao è una fantastica e umana regista, che realizza drammi spirituali e allo stesso tempo è una grandissima nerd. E questo è una sorta di ingrediente segreto di Zhao" ha spiegato Firpo.

Nell'intervista si racconta che la 'zona grigia' di La città incantata esplorata nel film di Hayao Miyazaki ha assunto un'importanza vitale per Eternals poiché gli eroi del film sono stati colti in quella stessa battaglia morale.



"Si tratta davvero di un film che parla dell'umanità con la U maiuscola. E la domanda è: siamo degni di questo dono che ci è stato dato, sia di questo pianeta che della vita?" hanno dichiarato i cugini Firpo.

Il film ha ricevuto anche diverse critiche negative ma la produttrice ha dichiarato che su Eternals decideranno i fan.



Molti spettatori hanno dichiarato di paragonare Eternals ai film DC: si tratta di un confronto corretto?