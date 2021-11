Eternals: nel film di Chloe Zhao erano previsti dei cameo di Thanos e gli Avengers?

Nel corso di una lunga intervista concessa a ComicBook, il produttore di Eternals Nate Moore ha raccontato svariate parti della lavorazione della pellicola diretta da Chloe Zhao, svelandone anche alcuni retroscena importanti, ad esempio il fatto se fossero previsti o meno dei cameo di peso come quelli degli Avengers o di Thanos nella storia.

Il produttore ha rivelato a tal proposito che né i Marvel Studios né tantomeno Chloe Zhao hanno mai considerato seriamente l'idea di inserire Thanos o qualcuno degli Avengers nel film sugli Eterni, nonostante il suggerimento degli sceneggiatori di Eternals sull'inserire Captain America nella scena post-credit del film. "Non l'abbiamo mai preso in considerazione, sapevamo che questo sarebbe stato un film post-Endgame, e sapevamo che riportarlo indietro così presto sarebbe stato assurdo. Come fan avrei reagito tipo: 'Davvero ragazzi?' Lo avete appena fate fuori quel tipo e adesso lo riportate indietro?'".

Detto questo, Nate Moore specifica che il Titano Pazzo non rimarrà morto per sempre: "Non significa che l'idea di Thanos sia morta. Se avete visto i film vedete che questa è un'idea che persisterà e che noi continueremo ad esplorare. Perché c'è così tanto di Thanos che ancora non sappiamo, anche se conosciamo parecchio di lui. Però il suo personaggio non è mai stato considerato nello script [di Eternals], in nessuna versione della sceneggiatura".

Nella medesima intervista, il produttore ha raccontato di come è stata approvata la prima scena di sesso della Marvel e di quanto Chloe Zhao fosse inamovibile sul girarla e includerla nella storia, poiché parte fondamentale della relazione tra Ikaris e Sersi.

