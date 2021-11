Eternals, fan preoccupati: Zhao non dirigerà il sequel a causa del punteggio Rotten?

Eternals sta spaccando critica e fan, il film diretto da Chloé Zhao ha un approccio diverso al genere dei supereroi rispetto a quello mostrato nei precedenti film. Alcuni hanno apprezzato queste differenze dicendosi preoccupati del mancato ritorno della regista alla guida del sequel a causa dello scarso punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes.

Attualmente Eternals è in vetta alla classifica boxoffice, nonostante sia l'unico film classificato "marcio" del Marvel Cinematic Universe sul sito di recensioni Rotten Tomatoes. L’utente di Reddit barklion si è persino rivolto al subreddit dei Marvel Studios per esprimere la sua delusione nel caso in cui lo studio scegliesse di non riportare Zhao nel possibile sequel, come potete vedere in calce alla notizia.



Il post è diventato estremamente popolare, forse una testimonianza che molti fan sono d'accordo con l’utente: “Non ho bisogno che ogni film Marvel si prenda sul serio o sia così drammatico, di certo non penso che Chloe Zhao dovrebbe dirigere il prossimo Ant-Man, ma quello che ha fatto con questa storia e questi personaggi mi è sembrato appropriato. Se la Marvel decidesse di non correre questo tipo di rischi e di attenersi sempre alla formula dello stampino, allora le cose inizieranno a sembrare stantie".



Pensate che Chloe Zhao dovrebbe tornare nel prossimo film di Eternals se verrà realizzato? Fatecelo sapere nei commenti e non perdetevi la nostra recensione di Eternals.