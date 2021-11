Eternals, i fan paragonano Angelina Jolie a Mark Ruffalo: ecco perché!

Pare che ci sia una nuova spoileratrice seriale nel Marvel Cinematic Universe che potrebbe rubare lo scettro agli spoileratori per eccellenza: Mark Ruffalo e Tom Holland. I fan infatti hanno notato che Angelina Jolie si è lasciata andare spesso a qualche informazione di troppo nelle recenti interviste per la promozione di Eternals.

L’attrice ha interpretato Thena nella pellicola diretta da Chloe Zhao, non perdetevi la nostra recensione di Eternals, e adesso un video di TikTok è diventato virale e ci mostra le varie volte in cui Jolie ha detto troppo sul film. Proprio come Ruffalo e Holland, l'attrice premio Oscar non sembra riuscire a tenere a freno la lingua spifferando troppo sulla trama, con grande angoscia della regista e dei suoi co-protagonisti che ci regalano facce davvero divertenti ma al contempo terrorizzate.



Certo, nessuna delle informazioni rivelate in questo video è uno spoiler così enorme come quelli a cui ci ha abituato Ruffalo, ma le ripetute menzioni casuali degli Eterni che combattono contro Ikaris rovinano il più grande colpo di scena del film. Tuttavia, l’attrice sembra molto fiduciosa che un sequel sia in arrivo e si è detta pronta a tornare nei panni di Thena. Ad oggi, la Marvel non ha ufficializzato Eternals 2, anche se gli sceneggiatori del film hanno chiarito di avere idee per un seguito. Sarà interessante scoprire se Jolie riuscirà a non rivelare troppo in futuro e semmai dovesse incrociare la sua strada con l'Hulk di Mark Ruffalo o lo Spider-Man di Tom Holland, gli addetti alla sicurezza della Marvel avranno il loro bel da fare!