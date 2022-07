MCU, per i fan Eternals è ancora il peggiore della Fase 4: la classifica completa!

Con l'arrivo di Thor: Love and Thunder nelle sale cinematografiche le pellicole appartenenti alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe sono salite a sei e adesso i fan stanno facendo i primi bilanci in merito a questa nuova grande parte della saga dei Marvel Studios. Molti si sono messi a classificare queste ultime pellicole, in fondo c'è Eternals.

Un paio di richieste online hanno spinto le persone a condividere le loro classifiche della Fase 4 su Twitter. Alcuni hanno condiviso le loro classifiche dei sei film finora realizzati: Black Widow, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Eternals, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Thor: Love and Thunder. Altri hanno lanciato la scaletta includendo anche gli show televisivi, che comprendono WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, What If...?, Loki e Moon Knight. Per Ms. Marvel manca ancora un episodio alla conclusione, quindi non è stato quasi preso in considerazione.

Quello che si deduce scorrendo le classifiche dei fan della Marvel, è che la pellicola meno apprezzata di tutte è Eternals di Chloe Zhao. Il film della regista Premio Oscar ha sicuramente fornito un taglio diverso alla classica impostazione dal film Marvel e i fan se ne erano accorti fin dal momento della sua uscita in sala. Già all'epoca erano emerse delle aspre critiche per Eternals, con il film che non ha incontrato un passaparola positivo e non è andato bene al box-office: l'incasso complessivo si è fermato a circa 400 milioni di dollari, a fronte di un budget di 200 milioni di dollari.

Inoltre, Zhao ha anche rivelato che Eternals ha diviso nell'ambiente Marvel allo stesso modo del pubblico: "Ho ricevuto un po' di consensi e divisioni sul mio lavoro. Nessuna delle due cose ha una grande influenza su di me come artista, perché ogni volta che sono abbastanza fortunata da poter creare, imparo dal processo".

Di seguito potete leggere le classifiche della Fase 4 stilate dai fan Marvel, e recuperare la nostra recensione di Eternals.