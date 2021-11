Lo scarso punteggio di Eternals su CinemaScorse è stato una sentenza: stando ai primi dati del box office, infatti, il nuovo film del MCU esordirà coi numeri più bassi della Fase 4, dietro a quelli di Shang-Chi e Black Widow.

Eternals dei Marvel Studios ha aperto venerdì con un incasso di $30,7 milioni da 4.090 sale, e secondo le stime della Disney otterrà un weekend di apertura di $70 milioni di dollari: in confronto, Black Widow aveva aperto a $80 milioni a luglio dopo un esordio da $39,5 milioni nella giornata di venerdì (con un'uscita contemporanea su Disney+), mentre Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings aveva aperto a $75,8 milioni a settembre dopo un venerdì da $29,5 milioni. Il cinecoimc con Simu Liu come sappiamo ha però superato tutte le aspettative e le stime degli analisti, e sfruttando la festa del Labor Day ha stabilito un nuovo record festivo da $94,6 milioni in 4 giorni.

Difficile che Eterni riuscirà a ribaltare le sue sorti com'è stato per Shang-Chi, considerato che il film diretto da Chloe Zhao, a differenza del suo precedessore MCU, dovrà fare i conti anche con una scarsa accoglienza da parte della critica e del pubblico: oltre al basso punteggio di CinemaScore, infatti, Eternals è anche il peggiore film MCU su Rotten Tomatoes, con un punteggio della critica sceso al 48% al momento della stesura di questo articolo.

Il film è attualmente in programmazione nei cinema italiani: nel frattempo, Chloe Zhao ha citato Zack Snyder come ispirazione per Ikaris.