Eternals, i nuovi supereroi Marvel hanno già incontrato gli Avengers in passato?

Nel corso di una recente chiacchierata con ComicBook, Angelina Jolie ha parlato del film che la vedrà in sala la prossima settimana e tra i più attesi dell'anno, ovviamente Eternals dei Marvel Studios. L'attrice Premio Oscar ha anche suggerito che il supergruppo galattico degli Eterni possa già aver incontrato gli Avengers in passate occasioni.

Se prima ci chiedevano perché gli Eterni non fossero intervenuti contro Thanos, adesso nel corso di una nuova intervista Angelina Jolie ha scatenato un'altrettanto suggestiva domanda: e se gli Eterni e gli Avengers si fossero già incontrati in passato? Agli Eterni non è permesso interferire con la storia degli uomini a meno che la minaccia non riguardi i Devianti ma ci possono essere stati degli indizi che i due supergruppi potrebbero essersi incrociati già in passato.

"Penso che possiamo assumere che conosciamo tutti perché siamo qui intorno da sempre. Quindi abbiamo avuto letteralmente l'opportunità di essere ovunque... Credo sia divertente, se guardate gli altri film noi eravamo lì. La domanda è, ci sono certe cose che Phastos [Bryan Tyree Henry] ha creato e che tu stavi guardando pensando provenissero da qualche altra parte? Era davvero opera di Phastos o c'era qualcun altro a farlo? Insomma, è accaduto qualcosa per cui non avete capito che eravamo lì?".

Come anticipato dal trailer di Eternals, i protagonisti sono una razza aliena immortale creata dai Celestiali che hanno vissuto sulla Terra per oltre 7.000 anni per proteggere l'umanità dalle loro controparti malvagie, i Devianti. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, il gruppo deve riunirsi perché i Devianti si scatenano e rappresentano una nuova pericolosa minaccia per il mondo. Dopo numerosi ritardi di uscita a causa della pandemia di COVID-19 in corso, il film arriverà ufficialmente nelle sale il 3 novembre prossimo.

Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di Eternals.