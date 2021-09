Eternals, niente Disney+: il film Marvel debutterà prima al cinema

Buone notizie per chi preferisce vedere i film sul grande schermo (o, magari, non ha l'abbonamento a Disney+): Eternals e altri cinque film in uscita nel 2021 debutteranno esclusivamente al cinema, e solo in seguito verranno aggiunti su Disney+.

L'effetto Shang-Chi si fa sentire.

Walt Disney Company ha comunicato nelle ultime ore che tornerà a privilegiare l'esclusività della release cinematografica con i suoi prossimi titoli in uscita, incluso il film Marvel diretto da Chloé Zhao, Eternals.

Eternals, The Last Duel, West Side Story, Ron’s Gone Wrong e The King's Man arriveranno infatti sul grande schermo, per poi essere disponibili sulle piattaforme digitali solo a 45 giorni dalla loro uscita.

Il nuovo film animato Encanto, invece, debutterà al cinema il 24 novembre negli Stati Uniti, per poi arrivare il mese successivo su Disney+.

La decisione potrebbe essere stata dettata dal grande successo che sta avendo Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli al cinema, uno dei pochi film Disney dell'ultimo periodo a non avere avuto una distribuzione ibrida (al cinema e su Disney+). Certo, potrebbero aver influenzato questa scelta anche il caso Black Widow e i problemi legali con Scarlett Johansson, ma considerando che si tratta anche di titoli FOX (e non solo Marvel), l'impressione generale è che stia tornando dell'ottimismo nei confronti della release cinematografica.



"A seguito del grande successo di botteghino dei nostri film estivi, che includono cinque degli otto migliori incassi domestici di quest'anno, siamo entusiasti di aggiornare i nostri piani distributivi per il resto del 2021" ha dichiarato Kareem Daniel, Chairman, Disney Media & Entertainment Distribution "La fiducia nell'afflusso degli spettatori al cinema continua ad aumentare, e non vediamo l'ora di intrattenere il nostro pubblico nelle sale, pur mantenendo flessibilità nel regalare 'Encanto' ai nostri abbonati di Disney+ per la stagione delle feste".