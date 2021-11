Eternals debutta in USA e incassa 9,5 milioni di dollari nelle anteprime

Un grande debutto al box office per Eternals: il film numero 26 del Marvel Cinematic Universe ha totalizzato un incasso di 9,5 milioni di dollari nelle proiezioni in anteprima di giovedì 4 novembre. Un'ottima base per raggiungere l'obiettivo di 75 milioni di incassi nel weekend di apertura di Eternals.

L'ultima pellicola dell'universo Marvel (qui trovate la recensione di Eternals, ovviamente senza spoiler) debutta oggi negli Stati Uniti, ma ha già totalizzato 9 milioni e mezzo di dollari nella sola serata delle anteprime in circa 4000 sale cinematografiche statunitensi.

Confrontandolo con le uscite più recenti al box office, Dune aveva totalizzato 5,1 milioni in anteprima con un incasso di 41 milioni nel primo fine settimana, sebbene fosse uscito in contemporanea in sala e in streaming su HBO Max. L'ultimo film di James Bond, No Time To Die, aveva esordito invece con oltre 6 milioni di dollari in anteprima per raggiungere i 55 nel weekend d'esordio negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe, Venom: la Furia di Carnage ha esordito con 11,6 milioni nell'anteprima del giovedì e ha superato i 90 milioni nel primo week-end, mentre Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha totalizzato 8,8 milioni di dollari in anteprima e 75,5 nel fine settimana. Resta ben saldo il record di Black Widow per i Marvel Studios, con 13,2 milioni nelle anteprime del giovedì e oltre 80 nel weekend d'esordio al box office.

Il successo di Eternals al box office è certamente dovuto a due figure fondamentali, la regista Chloé Zhao e la produttrice Victoria Alonso, che abbiamo avuto l'onore di intervistare. Date un'occhiata alla nostra intervista a Zhao e Alonso per Eternals.