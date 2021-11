Eternals crolla al box office, Venom vola: miglior incasso USA nel 2021 con Shang-Chi

Gli incassi di Eternals non sono stati esaltanti per i Marvel Studios al debutto nelle sale, e il nuovo weekend segna un crollo nei numeri per il nuovo cinecomic del Marvel Cinematic Universe.

Secondo quanto riportato dagli analisti, infatti, Eternals subirà un calo di circa il 75% rispetto al primo weekend, e incasserà 25 milioni di dollari: la cifra basterà per superare il traguardo dei cento milioni complessivi negli Stati Uniti e anche per mantenere il primo posto in classifica, ma segnala un'ulteriore sconfitta del film nei confronti del precedente capitolo del MCU, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, che nel suo secondo weekend era sceso 'solo' del 67%.

E a proposito di Shang-Chi: in questo week-end continua a stupire Venom: La furia di Carnage di Sony, che nelle prossime ore raggiungerà il tetto dei $200 milioni di dollari incassati nei soli Stati Uniti. Secondo le stime del settore, il sequel con Tom Hardy e Woody Harrelson incasserà altri $3,8 milioni di dollari questo fine settimana, cifra che porterà il totale nazionale a 202 milioni di dollari (poco meno dei 213 milioni di dollari che il primo Venom aveva incassato in Nord-America nella sua run completa nel 2018). Nel 2021, solo Shang-Chi finora aveva superato il tetto dei 200 milioni negli USA.

Per altri approfondimenti, scoprite quali nuovi villain potrebbero esordire dopo Eternals.