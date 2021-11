Eternals: il costume di due personaggi generato interamente in CGI nel film Marvel

Eternals, oltre a essere l'ultimo film dei Marvel Studios ad approdare al cinema, è stato anche uno dei più grandi rischi che la Marvel abbia preso in tempi recenti. Il film di Chloe Zhao aveva un budget molto elevato e per la prima volta ha utilizzato al minimo gli effetti visivi e il green screen favorendo riprese su set reali in stile Zhao.

Tuttavia, nonostante tutti questi accorgimenti per un tipo di riprese il più pratico possibile, con set reali e riprese dal vivo senza impiego massiccio di effetti visivi o di green screen per favorire scene più intimiste e di impatto emotivo, ci sono ben due personaggi che hanno dovuto "indossare" dei costumi interamente generati dalla computer grafica poiché il design di questi ultimi è cambiato dopo la fine delle riprese del film Marvel.

Attenzione non proseguite nella lettura di questo articolo se non avete visto Eternals.

Stiamo parlando dei costumi di Thena (il personaggio interpretato da Angelina Jolie) e di Eros (il debutto di Harry Styles alla Marvel) il cui personaggio compare nella prima scena post-credit di Eternals alla fine del film quando fa il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe presentandosi ai membri superstiti degli Eterni pronto ad unirsi a loro in aiuto.

A rivelarlo, Matt Aitken, supervisore agli effetti visivi di Eternals per la Weta Digital: "Thena quando è con il costume, questo è interamente in CGI perché il suo design è cambiato in post-produzione. Hanno ingaggiato Angelina Jolie per alcune ragioni e una di queste è che ha un modo di muoversi quasi da ballerina".

Per quanto riguarda Eros, Aitken ha confermato che il suo look è stato deciso quando le riprese principali erano terminate: "Un altro che è cambiato completamente è stato Eros / Starfox. Il suo costume è stato ridisegnato dopo".

Infine, eccovi Harry Styles nel poster di Eternals.