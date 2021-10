Eternals: il conto alla rovescia continua con un nuovo teaser pubblicato dalla Marvel

Quando manca un mese all'arrivo di Eternals, i Marvel Studios decidono di fare il conto alla rovescia con un nuovo teaser. La Fase 4 del MCU aggiungerà molti volti nuovi nell'Universo, e gli Eterni sono alcuni di questi. Il film di Chloé Zhao porterà sugli schermi attori piuttosto popolari, che i fan sono curiosi di vedere alle prese con il MCU.

Oltre al nuovo teaser, la Marvel ha recentemente commentato la struttura del film in arrivo con un CS. Gli Eterni sarà diviso in due storyline. Cerchiamo di capire meglio di cosa parliamo. "La storia della pellicola si svolge in due periodi di tempo. Una trama è ambientata nel passato, quando i protagonisti operavano come una squadra formidabile ed erano come una famiglia", ha affermato il comunicato stampa. "La seconda trama è ambientata nel presente, in cui il gruppo si è fratturato e diviso, felice di vivere tra gli umani, nascondendosi in bella vista. I Devianti, che ancora una volta minacciano l'esistenza dell'umanità, portano gli Eterni a mettere da parte le proprie differenze e riorganizzarsi".

Si tratta di una novità che ha fatto alzare le sopracciglia a molti mentre altri, fidandosi ciecamente della regista e degli Studios, hanno semplicemente deciso di aspettare pieni di speranze. Secondo quanto raccontato da molti, Chloé Zhao ha provato a dare ai protagonisti una profondità nuova per essere personaggi della Marvel. Elemento che ha convinto molti attori a prendere una parte in un film di supereroi. E' il caso di Angelina Jolie che prima di Eternals aveva rifiutato ruoli di supereroi in altre pellicole.

Adesso, mentre si godono il nuovo teaser, i fan iniziano il countdown. Manca infatti meno di un mese all'arrivo de Gli Eterni in Italia, dove è atteso in sala per il 3 Novembre.