Eternals: confermato il ritorno nel MCU! Tutti i dettagli

Già a fine agosto qualcuno aveva 'spoilerato' un possibile sequel di Eternals, rischiando di rovinare i meticolosi piani del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige. Questa volta a parlare è stato il produttore Nate Moore, che si è mostrato decisamente ottimista sul ritorno degli Eterni al cinema!

Il film del 2021 diretto da Chloé Zhao è la ventiseiesima pellicola e la terza della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Dopo il successo della pellicola, che ha visto l'interpretazione corale di attori del calibro di Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Lauren Ridloff, Gemma Chan, Brian Tyree Henry, Kumail Nanjiani, Barry Keoghan e Lia McHugh potremmo presto avere un sequel.

I rumors sono stati prontamente sostenuti dalle dichiarazioni, più che attendibili, del produttore di molti film della Marvel Moore che, in una recente intervista ha rivelato: "Non voglio fare spoiler, ma non è ancora finita con questi personaggi". Anche se per molti fan non era più una novità, averne la conferma è sicuramente eccitante.

Da qualcuno definito il cinecomic più maturo di sempre, degli Eternals vi abbiamo raccontato nella nostra recensione e, seppur con qualche sbavatura ammessa dalla stessa Zhao, la pellicola appare come una delle più particolari del MCU. Siete eccitati all'idea di una seconda pellicola su questi personaggi? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto!