Eternals, ecco com'è stata girata la scena con Patton Oswalt

Le scene post-credit di Eternals hanno fatto parlare molto i fan del Marvel Cinematic Unvierse per svariati motivi, oltre all’introduzione di Eros/Harry Styles insieme a lui c’era anche Pip il Troll interpretato da Patton Oswalt che non ha solo prestato la voce al personaggio.

Si scopre infatti che l’attore era presente sul set per interpretare il ruolo nel film diretto da Chloe Zhao. Comparso nella scena dei titoli di coda dell'ultimo film dei Marvel Studios, Pip il Troll esce da un portale per introdurre Eros (Harry Styles), meglio conosciuto come Starfox, date un'occhiata al poster ufficiale di Eros. Ora, sappiamo che quasi tutto quel momento è stato creato da immagini generate al computer, tutto tranne Oswalt e Styles che erano sul set fisicamente. Il supervisore agli effetti visivi nominato all'Oscar Matt Aitken di Weta Digital ha detto in un’intervista a Comicbook.com che Oswalt era effettivamente lì sul set, in ginocchio, perché solo così era all'altezza giusta per Pip.

"Abbiamo finito per sostituire Patton Oswalt con Pip e il corridoio, perché dovevamo fare tutta quella luce interattiva del portale ed estenderla", afferma Aitken. "Ma se stai guardando Eros, allora la sua faccia sarà sicuramente la faccia, ma tutto il resto è CGI". Quando gli è stato chiesto se ciò significasse che Oswalt ha eseguito il motion-capture, Aitken lo ha confermato. "Era lì in ginocchio per mettere la testa all'altezza giusta. Ma sì, era lì e lui è fantastico. È semplicemente fantastico."



Parlando del casting di Oswalt, il creatore di Pip, Jim Starlin, ha detto: "Oh, sì, penso che sia perfetto per questo ruolo. Mi è piaciuto molto il suo doppiaggio in MODOK. Ho visto il primo episodio e ho detto, 'Eh, va bene.' E poi ho visto il secondo, poi mi sono appassionato e ho riso a crepapelle per tutto il tempo. Ora, Patton è sempre stato un attore caratterista che penso abbia una gamma formidabile, e penso che la sua voce sia perfetta per questo ruolo".



