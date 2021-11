Eternals, il co-sceneggiatore conferma il destino di Ikaris: 'ha scelto la terza opzione'

I fan di Eternals si sono interrogati a lungo sul destino di Ikaris, interpretato da Richard Madden, dopo averlo visto volare dritto verso il sole in una scena finale del film. Ora, il co-sceneggiatore della pellicola ha confermato la sorte di Ikaris in un'intervista, e sembra che non ci siamo modo per lui di averla scampata.

Sersi (Gemma Chan) raggruppa gli Eterni, eroi immortali in missione per insegnare e incoraggiare la crescita e il progresso dell'umanità nel corso dei secoli, per prevenire l'Emersione del Celestiale Tiamut. Ma poiché la lealtà di Ikaris è con i Celestiali e Arishem, uccide il loro capo Ajak (Salma Hayek) e combatte l'ex amante Sersi e i suoi amici. Sconfitto e pieno di sensi di colpa, Ikaris si suicida volando dritto verso il sole.



In un'intervista con CBR, il co-sceneggiatore di Eternals Kaz Firpo conferma che l'onnipotente Ikaris è morto: "Qual è il punto di fusione di un Eterno? Quanto tempo ci vuole per fondere letteralmente un Eterno? Per quel che vale... sì, è sempre stato così. Non può sopportare di affrontare la sua famiglia dopo quello che ha fatto, e se ne rende conto. Non penso che Ikaris pensi di aver torto", ha detto Firpo. "Penso che abbia così tanti rimpianti. È molto dispiaciuto. Penso che sia dispiaciuto per il modo in cui ha vissuto tutta la sua vita su questo pianeta, e questo è un fardello troppo grande da portare. Quindi, in realtà, con quell'atto sta sostanzialmente dicendo: 'Ho commesso un errore, ma non posso affrontare la mia famiglia e non posso continuare a vivere.'"



Riguardo al suicidio di Ikaris, Firpo ha spiegato: "Penso che sia iniziato come un esilio, nel corso del film, ed è diventato davvero qualcosa che doveva essere definitivo. È davvero un momento per dire: 'È un sacrificio.' È come dire: 'Non posso servire gli Eterni. Se non posso servire i Celestiali e non posso stare con la mia famiglia, allora scelgo questa terza opzione', che per lui è davvero l'oblio. Quindi sì, è morto".



Più chiaro di così non poteva essere, anche se sappiamo che nel Marvel Cinematic Universe tutto è possibile, per ora sembra certo che non rivedremo Ikaris tanto presto. Vi lasciamo con la nostra recensione di Eternals, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di queste dichiarazioni! E date un'occhiata anche alle dichirazioni degli sceneggiatori sul buco di trama di Eros in Eternals.