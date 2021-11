Eternals, la classifica degli Eterni più forti: dal più scarso al migliore

Tante le critiche negative arrivate ad Eternals. Il film di Chloé Zhao ha avuto il difficile compito di introdurre 10 nuovi personaggi nell'MCU, e mostrarci di cosa sono capaci. Con alcuni l'operazione è riuscita, con altri un po' meno a causa dello spazio ridotto a disposizione per così tanti protagonisti. Ma qual è l'Eterno più forte?

Abbiamo realizzato una classifica che va dal più debole al più forte. Ovviamente in questo caso consideriamo non tanto il personaggio in sé (e dunque includendo la sua storia nei comics), ma soprattutto ciò che ne abbiamo visto nel corso del film. Partiamo, ovviamente, con la consapevolezza che l'Eterno più forte nei comics è Kronos, che non troverete in questa lista.

KINGO

Il meno potente è sicuramente Kingo. La sua capacità di proiettare esplosioni di energia non è una grande novità nell'MCU, ed è stata messa in pratica più volte in passato e con risultati anche più notevoli. Basti pensare alle esplosioni di fotoni di Captain Marvel. Certo, però, Kingo è un personaggio in ogni caso interessante, che spicca grazie al suo humor. Se volete sapere di più su di lui e sull'attore che lo interpreta, Kumail Nanjiani, noi di Everyeye abbiamo intervistato Kingo in esclusiva per voi.

AJAK

In verità Ajak è un personaggio dotato di grande saggezza e tranquillità, con poteri molto interessanti come la rigenerazione e la guarigione. Tuttavia la trama di Eternals non le permette di mostrare a pieno le sue potenzialità, e questo la fa scivolare in fondo alla classifica.

SPRITE

Sprite si presenta sempre nel corpo di una teenager, e la sua abilità è creare illusioni, che le permettono di nascondersi durante una battaglia, indirizzare i suoi nemici nella direzione sbagliata o persino cambiare forma. Tuttavia si tratta di un potere che per quanto ricco di potenziale, non può colpire e ferire davvero qualcuno. Dunque un po' limitante.

THENA

In questa lista Thena potrebbe tranquillamente arrivare nei primi posti, ma si ferma qui per un motivo ben preciso. Nonostante le sue incredibili abilità, che le permettono di far apparire tra le sue mani qualunque arma a cui riesca a pensare e le sue capacità nel combattimento, Thena soffre di una forma di demenza che diventa debilitante. Infatti spesso si blocca durante un combattimento o si scaglia contro i suoi alleati. Tutto ciò la rende molto vulnerabile.

PHASTOS

La sua grande capacità è la sua genialità, che esprime nelle creazioni tecnologiche. Pur essendo un abile combattente, non è esattamente il guerriero più forte, e la sua abilità migliore viene fuori nella sua creazione: l'Unimind, il dispositivo che permette agli Eterni di unire il loro potere per uno scopo più grande.

GILGAMESH

Pur non avendo un grande stile di combattimento, Gilgamesh è molto forte nel corpo a corpo e ha la capacità di creare un esoscheletro di energia cosmica che amplifica le sue capacità. E' lui che regge il confronto con Thena quando la combattente perde la ragione.

DRUIG

La capacità di Druig è quella di riuscire a controllare mentalmente le persone, fino ad arrivare a popolazioni intere, con la possibilità di fermare una vera e propria guerra solo con il suo pensiero. Un potere che apre ad un certo dilemma morale, e che lo renderebbe il più forte di tutti se non fosse per il fatto che non può essere usato sui Devianti. Se così fosse stato, non ci sarebbe stato bisogno di una squadra, ma di lui soltanto.

MAKKARI

Si tratta della migliore velocista dell'MCU, migliore anche di Quicksilver. Con la sua velocità è in grado di creare una forza estrema e onde d'urto che sono un'arma di successo contro i Devianti. Anche se nel film ha poco spazio, scopriamo che ha delle grandi abilità nel combattimento, che la portano in cima alla classifica.

SERSI

Sersi ha probabilmente uno dei poteri più interessanti del film: è in grado di manipolare la materia, cambiando qualsiasi cosa non vivente che tocca. Incanalando il potere dell'Unimind, trasforma il Celestiale Tiamut in marmo. Ha una profondità di emozioni che porta Ajak a passare a lei la sua capacità di parlare con Arishem.

IKARIS

Ikaris non è certo un Eterno imbattibile, ma è probabilmente il più forte nel gruppo. Dotato di un carattere fortemente determinato e da leader, le sue abilità di volare e sparare raggi dai suoi occhi fa sì che molti lo associno a Superman. La sua forza è in un mix tra il suo carattere e le sue capacità, ma attenzione, perché Makkari e Phastos lo mettono alla prova!