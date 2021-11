Eternals, Chloé Zhao svela: 'Ecco di chi è quella voce nella scena post-credit'

Dopo una lunga attesa finalmente Eternals è arrivato al cinema, e i fan che lo hanno già visto stanno iniziando a ragionare su tutte le sue possibili implicazioni nel Marvel Cinematic Universe. Una scena post-credit, in particolare, ha fatto discutere, ed è stata la stessa regista del film, Chloé Zhao, a fare chiarezza sull'argomento.

Nella seconda delle due scene post-credit di Eternals (invitiamo naturalmente a smettere di leggere se non volete spoiler), Dane Whitman si avvicina alla Spada d'Ebano, e quando sta per raccoglierla una voce fuori campo lo interrompe.

"Sei sicuro di essere pronto per questo, Mr. Whitman?" domanda la voce, ma nel momento in cui Dane (interpretato da Kit Harington, che di recente ha parlato della possibilità di ritrovare Emilia Clarke nel MCU) si gira la scena si interrompe, lasciando il pubblico nel dubbio.

Dubbio che, per la gioia dei fan più curiosi, è stato prontamente sciolto proprio dalla persona più autorevole per farlo, Chloé Zhao. Intervistata da Fandome, la regista di Eternals, premio Oscar per Nomadland, ha spiegato:

"Era la voce di uno dei miei supereroi preferiti, Mister Blade in persona. Blade, Blade, proprio così!"

Eric Brooks, meglio noto come Blade, sarà interpretato da Mahershala Ali in un nuovo film diretto da Bassam Tariq e scritto da Stacey-Ossei Kuffour. L'ultima volta che l'abbiamo visto al cinema è stato in Blade: Trinity del 2004, il cui protagonista era Wesley Snipes.