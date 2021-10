Eternals, Chloe Zhao spiega il riferimento a Superman: 'Fa parte della mitologia'

Nel corso dell'ultimo spot televisivo degli Eternals diffuso dalla Marvel abbiamo assistito a un'insolita citazione. Superman, un supereroe appartenente al gruppo concorrente Warner/DC Comics è stato citato apertamente all'interno del film Marvel, una decisione presa in maniera consapevole dalla regista della pellicola Chloe Zhao per il suo film.

Nel corso di una nuova intervista concessa a ComicBook, Chloe Zhao ha cercato di spiegare meglio la decisione di includere un riferimento a Superman in Eternals. Nel momento in cui gli immortali Ikaris e Sersi (Gemma Chan) si riuniscono con Phastos (Bryan Tyree Henry), il loro giovane figlio riconosce immediatamente il supereroe dalla tuta blu: "Papà quello è Superman! Con il mantello, stavi sparando dei raggi laser dagli occhi", ma Ikaris ci tiene a precisare subito: "Io non indosso un mantello".

Su questa citazione, Zhao ha argomentato meglio: "Mi sono presa alcune responsabilità per quello. Penso che ci troviamo all'interno di un mondo nel quale raccontiamo e parliamo di mitologie e Superman, ad esempio, arriva direttamente dalle origini della mitologia. In molte culture diverse esiste una forma di superuomo. E la gente che ha creato Superman e i registi brillanti che lo hanno portato sullo schermo, i loro film in pratica danno, secondo me, una moderna interpretazione di quella mitologia".

Per quanto riguarda il personaggio di Ikaris, Zhao precisa che è "la nostra interpretazione di quella mitologia. Questo non vuol dire che non possiamo omaggiare questi personaggi che tutti amiamo così tanto. Voglio dire, chi non ama Superman e Batman? Chiaramente ai nostri Eterni piacciono".

Si tratta, in effetti, del primo riferimento esplicito ad un eroe DC nel Marvel Cinematic Universe: chissà che la cosa non venga prima o poi ricambiata anche sul fronte opposto! Rapporti con la concorrenza a parte, comunque, Kevin Feige ha parlato del primo supereroe gay dell'MCU pronto ad esordire ne Gli Eterni.