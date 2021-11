Eternals, Chloé Zhao spiega cosa è successo agli Eterni dopo lo Snap di Thanos

Il primo trailer di Eternals ha subito messo in chiaro perché gli Eterni si sono tenuti fuori dal conflitto con Thanos. Si tratta di un tema che ha fatto molto discutere, e di cui si torna a parlare. Tuttavia questa volta la domanda è un'altra: che effetti ha avuto lo snap di Thanos sugli Eterni?

Lo snap di Thanos è un evento cruciale nel MCU, perché dopo l'Universo non è stato più lo stesso. Quando Thanos ha schioccato le dita, metà della popolazione terrestre è stata cancellata, e questo ha coinvolto anche alcuni degli Avengers a cui eravamo più affezionati. Questa è stata la situazione, fino a che 5 anni dopo Tony Stark ha invertito lo Snap, e coloro che erano stati eliminati, sono tornati.

I fan speravano che Eternals potesse spiegare se questo evento avesse colpito anche questa antica razza di cui fanno parte i protagonisti del film. Tuttavia ciò non accade. E' per questo che a darci una spiegazione è la regista del film, Chloé Zhao. Attenzione, perché quanto segue potrebbe contenere SPOILER.

"Beh, non posso dirlo ad alta voce, ma se pensate a quello che i Celestiali hanno detto di loro stessi, tecnicamente non possono essere blipped", ha detto semplicemente Zhao in un'intervista a CinemaBlend. Un'affermazione che fa pensare, e che alla luce di ciò che viene rivelato nel film, offre effettivamente una spiegazione.

Secondo la regista, infatti, gli Eterni non potevano essere eliminati. Infatti, come sappiamo gli Eterni si sono a lungo considerati membri di un'antica razza proveniente dal pianeta Olimpia, ma uno dei colpi di scena della pellicola ha rivelato che in realtà sono stati creati dai Celestiali con l'unico scopo di far crescere popolazioni naturali su vari pianeti. Dunque non possono essere considerati esseri viventi, ma androidi. Pur sembrando effettivamente vivi, infatti, non lo sono biologicamente come tutti gli altri esseri viventi. Dunque, dopo il Blip, sono rimasti tutti dove si trovavano.