Eternals, Chloé Zhao promette: nuovi contenuti a tema in arrivo su Disney+

Finalmente anche Gli Eterni sono arrivati su Disney+, e adesso la regista Chloé Zhao ci fa sapere su Instagram che seguiranno tanti nuovi contenuti relativi al film.

Si è fatto un gran parlare di Eternals, il film del MCU diretto dalla regista Premio Oscar Chloé Zhao, e non tutti hanno avuto un parere positivo al riguardo (Eternals ha i punteggi più bassi del MCU su Rotten Tomatoes e CinemaScore), ma Disney ha sempre creduto nella pellicola, e ora questa ha finalmente fatto il suo debutto sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino.

E proprio per l'occasione, la Zhao ha voluto comunicarci su Instagram che vi saranno altre sorprese nel prossimo futuro.

"Eternals è arrivato su Disney+! L'episodio di Assembled, il commento audio e altri contenuti extra saranno tutti disponibili su Disney+ nel mese di marzo" ha scritto la regista nel post che trovate anche in calce alla notizia "È stato detto così tanto sul nostro film, e ora sono davvero entusiasta che possiate farne esperienza direttamente a casa vostra. Mando tanto affetto ai nostri fan, al pubblico, ai distributori, chi lavora nei cinema, ai critici e ovviamente a tutte le incredibili persone che hanno lavorato con passione a questo film. Non trovate rappresentati in questa o bellissimo artwork degli Eterni di @musenilla Arishem, Tiamut, Dane, Karun, Kro, Eros e Pip! #eternals".

E voi, avete già visto Eternals? Che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.