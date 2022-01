Eternals, Chloé Zhao commenta la scena post credit: 'Pone le basi per così tante cose'

Eternals è finalmente approdato su Disney+, facendo anche registrare il miglior debutto per un film Marvel superando persino Shang-Chi. E con l'arrivo di nuovi contenuti a tema Eternals è incluso anche il commento audio al film della regista Chloé Zhao, in cui si parla di quella scena post-credit...

Parlando della pellicola assieme a Stephane Ceretti e Mårten Larsson, supervisori alla produzione degli effetti visivi, nella traccia audio aggiuntiva di Eternals Chloé Zhao commenta la scena post-credit con protagonista Kit Harington a.k.a. Dane Whitman alias il futuro Cavaliere Nero, la stessa in cui compare anche il Blade di Mahershala Ali, sebbene ne possiamo sentire solo la voce fuori campo.

Chloé Zhao: “La Ebony Blade, ma chi l'avrebbe mai detto? Io non stavo riuscendo a trattenere l'entusiasmo, specialmente quando sentiamo quella voce alla fine".

Mårten Larsson: "È una post-credit davvero figa. Semplice, ma pone le basi per così tante cose...".

Chloé Zhao: "Sì, pone le basi per tante cose a venire. E poi ho adorato quest'effetto che hanno sulla spada. Cosa abbiamo utilizzato, sabbia magnetica?".

Stephane Ceretti: "Ferrite magnetica. Penso sia davvero forte".

Chloé Zhao: "Sì, l'idea di una maledizione del sangue, e come mostrarla".

Sembra dunque che ai Marvel Studios abbiano ben chiaro il percorso che affronteranno i nuovi personaggi introdotti nel film e le connessioni che avranno con il resto del MCU, e a noi non resta che attendere per scoprire come il tutto verrà reso sullo schermo.