Eternals, chi è più veloce tra Makkari e The Flash? Risponde Lauren Ridloff!

Eternals ci introduce una serie di nuovi epici personaggi del Marvel Cinematic Univers tra cui Makkari di Lauren Ridloff che è dotata di una super velocità, ciò la rende l'eroina più veloce del franchise. Tuttavia, c'è un altro famoso supereroe che ha questo dono, quindi chi è il più veloce tra Makkari e The Flash?

Durante una recente intervista con CineXpress, a Ridloff è stato chiesto chi fosse il più veloce, l’attrice crede che la risposta sia Makkari ma ha ammesso che suo figlio è Team Flash.



"Okay, quindi questa è una conversazione che ho avuto con mio figlio", ha spiegato Ridloff. "Quando ha scoperto per la prima volta che sarei stata la donna più veloce dell'universo, ha detto: 'No, non lo sei.' Ha portato il suo laptop, ha guardato nel computer e ha detto: 'Guarda! È vero! Flash è più veloce di Makkari'. Ma sono sicura che sia Makkari...perché viaggia più veloce della velocità del suono".



Makkari è anche la prima supereroina sorda del MCU, l’attrice ha recentemente parlato con il New York Times di Eternals e cosa significhi essere un’attrice sorda su un set cinematografico:

"Ero preoccupata di sembrare troppo fragile. Ma dopo aver lavorato con gli altri, mi sono resa conto che ognuno ha la propria serie di sfide e che devo pensare a cosa devo offrire come attrice, e non scusarmi per questo. Hollywood sta finalmente scoprendo perché è così importante avere una rappresentazione. Questa è la parte più complicata. Abbiamo bisogno di scrittori sordi e talenti creativi coinvolti nel processo di pianificazione dei progetti cinematografici. Crescendo, non sognavo di diventare attrice. Non mi vedevo sullo schermo. Da piccola pensavo di essere una delle poche persone sorde che camminano su questa Terra. Ora, da adulta, sono consapevole che ci sono almeno 466 milioni di persone sorde e con problemi di udito là fuori. Non sono l'unica. Ed è questo che significa avere un supereroe sordo molte più persone vedranno molto più possibilità", ha concluso Ridloff.



Non perdetevi la nostra recensione di Eternals senza spoiler, la pellicola è uscita il 3 novembre scorso.