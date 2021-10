Eternals, il più basso punteggio dell'MCU: a rischio il certified fresh su Rotten Tomatoes

Sia fra gli spettatori che fra i produttori, ci si aspettava molto da Eternals, titolo che avrebbe dovuto inaugurare definitivamente la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Ma sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il punteggio e drammatico e potrebbe creare un precedente storico per la Marvel.

Mancano solo quattro giorni all'uscita nelle sale di Eternals, l'ultimo film di casa Marvel e il primo diretto da una regista premio Oscar: Chloé Zaho, già autrice di Nomadland. Aspettative contrastanti serpeggiano nel pubblico di spettatori. Da un lato, il film dovrebbe rappresentare un kolossal senza pari per permettere alla Fase 4 di imporsi definitivamente, lasciandosi alle spalle l'ingombrante eredità degli Avengers. Dall'altro, è forte la paura di un grande pasticcio nell'andare a maneggiare un mare magno dei fumetti come sono gli Eterni, che potrebbero riscrivere completamente il Marvel Cinematic Universe. Noi l'abbiamo visto in anteprima e ve ne abbiamo parlato in questa recensione di Eternals.

Il resto della critica internazionale però, sembra non aver apprezzato per buona parte l'operazione di Zaho, sostenuta da un cast d'eccezione: Angelina Jolie, Gemma Chan, Richard Madden e Kit Harrington, entrambi già visti in Game of Thrones. A dircelo è il punteggio di debutto ottenuto su Rotten Tomatoes, il più famoso e influente fra gli aggregatori di recensioni. Vi abbiamo già parlato del drammatico punteggio di Eternals qui. Il film era già l'ultimo della lista dell'MCU in base al Tomatometer: gli era secondo solo Thor: The Dark World con il 66% di gradimenti. Ma nel frattempo il punteggio, invece di risalire, è sceso ulteriormente fino al 59%, allontanando ancora di più l'obiettivo minimo.

Stiamo parlando del "certified fresh", il più importante riconoscimento di Rotten Tomatoes: una sorta di certificazione che attesti la qualità dei film. Per ottenerlo, il film deve aver avuto almeno 80 recensioni - e su questo ci siamo, con 110 reviews - di cui almeno cinque fra i Top Critics, che ovviamente ne hanno parlato. Ma il requisito più importante è ovviamente il punteggio, che deve essere maggiore o uguale al 75% di gradimento. E' questo l'obiettivo che sembra sfumare sempre più ogni giorno che passa, recensione dopo recensione. La partita non è ancora chiusa, ma la scommessa di Marvel su un nome del panorama autoriale, per ora, non sembra aver funzionato. Spetterà a voi, al pubblico smentire o confermare il fallimento.