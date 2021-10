Eternals più lungo di Avengers: Endgame? Ecco quanto durerà il film di Chloe Zhao

Nel corso di una recente intervista concessa a Fandango, Chloe Zhao ha confermato la durata ufficiale di Eternals, che lo rende uno dei cinecomic più lunghi di tutto il Marvel Cinematic Universe. Ricordiamo che ad oggi il cinecomic più lungo dell'MCU è Avengers: Endgame proprio per la sua natura conclusiva di un gigantesco arco narrativo.

La regista ha confermato che Eternals durerà 2 ore e 36 minuti ma la stessa Zhao ha messo che la pellicola "poteva durare anche di più". Quindi, ha aggiunto: "Sapete, ci sono dieci personaggi, i Celestiali e 7mila anni di storia. Succedono un sacco di cose". Alla domanda sei i fan devono aspettarsi molte scene eliminate nell'eventuale versione home video della pellicola, Zhao ha risposto semplicemente: "Ne vedrete qualcuna di sicuro, sì".

Nel corso della medesima intervista, Chloe Zhao ha parlato di come questi nuovi personaggi si inseriranno nella narrazione del più vasto Marvel Cinematic Universe: "Ci piace chiamarli i supereroi originali della Terra. Sono stati addestrati a rimanere in disparte una volta scomparsi i Devianti, per permettere agli umani di avanzare e progredire nel modo in cui avessero voluto e che in ultima istanza ci ha portati a qualcuno come Tony [Stark]. Quindi sono sempre esistiti nell'ombra... solo non sai quando potrebbero apparire ancora".

Di sicuro Avengers: Endgame rimane il film più lungo del Marvel Cinematic Universe con le sue oltre 3 ore di durata, ma anche la durata di Eternals rispecchia la portata epica del racconto imbastito da Chloe Zhao per questi nuovi personaggi che si preparano a esordire sul grande schermo e in generale nell'MCU. Date un'occhiata a 3 nuovi imperdibili poster di Eternals e al nuovissimo promo di Eternals ricco di scene inedite.

In che modo pensate che i protagonisti del film di Chloe Zhao possano interagire con i loro colleghi dell'MCU? Fatecelo sapere nei commenti! Eternals uscirà nelle sale italiane il 3 novembre 2021.