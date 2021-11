Eternals, Angelina Jolie vorrebbe interpretare di nuovo Thena: 'Potrebbe tornare ovunque'

Il nuovo film dei Marvel Studios, Eternals, è finalmente al cinema, e vedremo quali saranno le sue conseguenze sul Marvel Cinematic Universe. Per Angelina Jolie è stato il primo ruolo da supereroe, e a quanto pare la star è soddisfatta dell'esperienza, al punto da volerla ripetere. Le premesse, a suo dire, ci sarebbero tutte.

"Ho adorato far parte della famiglia, quindi non ho alcun desiderio di separarmene" ha spiegato Angelina Jolie a CinePop Brazil. "Ma sarei felice di interpretare di nuovo Thena ed esplorare ancora più profondamente le difficoltà che ha."

L'attrice non sembra interessata, in ogni caso, a uno stand-alone su Thena, magari in quella che potrebbe essere una delle serie spin-off su Gli Eterni, ma piuttosto a inserire il suo personaggio in un altro contesto.

"Penso che sia divertente pensare a dove sono stati nel corso degli anni" ha aggiunto. "Abbiamo migliaia di anni di materiale a disposizione. Possiamo metterla ovunque. Penso che sia divertente e mi piace l'idea che ognuno di noi possa apparire da qualche parte, magari in altri film Marvel."

In ruolo di Angelina Jolie in Eternals, originariamente, era pensato per essere molto più marginale, quasi un cameo. Lo ha ricordato recentemente anche il produttore Nate Moore. "Quando le abbiamo parlato la prima volta, credo abbia pensato a un ruolo molto piccolo. Quindi è rimasta un po' sorpresa dall'importanza del ruolo e si è davvero lanciata in Thena, creando uno stile di movimento e uno stile di combattimento per il suo personaggio che fossero davvero unici."

Vi piacerebbe rivedere Angelina Jolie nel MCU? Dove immaginate che possa riapparire Thena? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.