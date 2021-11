Eternals, Angelina Jolie sulle scene gay: 'Orgogliosa del rifiuto di censurarle'

La notizia di Eternals vietato in Arabia Saudita era nell'aria da un po' di tempo, a causa della presenza del primo supereroe apertamente gay del MCU. Il film di Chloé Zhao, infatti, non uscirà neanche in altri paesi del Medio Oriente, come il Qatar e il Kuwait, dal momento che Marvel e Disney hanno rifiutato di apportare i tagli richiesti.

Una scelta che una delle star di Eternals, Angelina Jolie, ha approvato in pieno. Lo ha raccontato recentemente al sito web australiano news.com.au.

"Sono rattristata per quel pubblico. E sono orgogliosa della Marvel per aver rifiutato di tagliare quelle scene" ha dichiarato Angelina Jolie. "Non capisco come ancora oggi possiamo vivere in un mondo in cui c'è ancora gente che non vede la bellezza e l'amore che c'è nella famiglia di Phastos" ha aggiunto, parlando del matrimonio tra il personaggio di Eternals interpretato da Brian Tyree Henry e suo marito Ben (Haaz Sleiman).

Abbiamo intanto scoperto, grazie a una dichiarazione della regista Chloé Zhao, di chi è la voce nella scena post credit di Eternals. In molti paesi del Golfo Persico l'omosessualità è ancora considerata un reato, e molti film con riferimenti al mondo LGBTQ vengono censurati se non vietati. Basti pensare che lo scorso anno il film Pixar Onward è stato vietato in Kuwait, Oman, Qatar e Arabia Saudita per una singola frase che faceva riferimento a una relazione lesbica. Eternals, invece, dovrebbe uscire negli Emirati Arabi Uniti, dove il debutto al cinema è previsto per l'11 novembre.