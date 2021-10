Eternals: Angelina Jolie parla della diversità nel MCU

Le prime reazioni su Eternals sono state incredibili. Il film presenta nel suo cast dei personaggi che portano sullo schermo qualcosa di nuovo per il MCU, e sul red carpet alla premiere del film Angelina Jolie ha commentato proprio questo aspetto ai microfoni di Variety.

L'attrice interpreterà Thena nel film. E' interessante vederla così al centro del progetto, anche perché inizialmente Angelina Jolie credeva di dover fare un cameo nella pellicola del MCU. La star ha parlato dell'inclusività del film, chiedendosi come mai non fosse successo prima. "La cosa veramente sorprendente è che quando siamo usciti tutti insieme, non ci siamo sentiti tipo, 'Questo è così nuovo e bello', ma più come, ' È così che avrebbe sempre dovuto essere.'" ha detto Jolie.

L'attrice ha poi continuato, affermando che spera che Eternals possa aiutare le persone a rendersi conto di quanto sia normale che chiunque possa diventare supereroe. "Quello che spero è che quando le persone guardano questo film, non lo vedano e dicano 'Ah, questo è un film sulla diversità. Questo è un film che mostra che questa persona può essere un supereroe', ma che pensino semplicemente: 'Beh, è chiaro quella persona è un supereroe, e ovviamente anche quell'altra persona lo è.'"

Eternals verrà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, mentre uscirà nelle sale a partire dal 3 Novembre.