Eternals: Angelina Jolie all'inizio era convinta di dover fare un cameo nel film!

Quando si parla di supereroi, la Marvel ha davvero tante frecce al suo arco, che se non usate bene possono fare danni. E' per questo che il nuovo film, Eternals, avrebbe dovuto inizialmente dare spazio a meno personaggi. Uno di quelli che avremmo dovuto vedere meno era la Thena di Angelina Jolie, che inizialmente zstrong>era convinta di fare un cameo.

Gli Eterni sarà lunghissimo, più di Avengers: Endgame, e questo probabilmente è proprio per dare spazio a personaggi come quello della Jolie, ma non solo, perché come sappiamo al suo fianco ci sarà un cast nutrito.

Thena sarà un personaggio con poteri simili a quelli di Hela (Cate Blanchett) in Thor: Ragnarok. Thena è infatti in grado di creare diverse armi proprio nel palmo delle sue mani. In un primo momento per lei era stato pensato uno spazio molto piccolo, che è stato poi ampliato.

"Quando le abbiamo parlato per la prima volta, credo che abbia pensato, cioè, so che pensava che la volessimo per un cameo molto piccolo", ha raccontato il produttore di Eternals Nate Moore durante una visita alla stampa. "Quindi è rimasta un po' sorpresa dalla grandezza del ruolo e si è davvero lanciata in Thena, creando uno stile di movimento e combattimento per il suo personaggio che fosse unico".

Secondo quanto raccontato dal produttore, Angelina Jolie ha aggiunto molto al suo ruolo. "Ha esperienza con Salt e con Tomb Raider, tutti questi film. Quindi abbiamo in qualche modo collaborato con lei e il nostro coordinatore degli stunt per creare uno stile di movimento che fosse diverso perché ha fatto così tanto. Ha detto ad esempio: 'Beh, l'ho già fatto prima. E se provassimo quest'altra cosa?' E parte del lavoro fatto è stato sviluppare un modo per addestrarla a divenire in qualche modo fluente con le armi, perché non aveva usato molto le spade in passato e non aveva fatto molti combattimenti con lo staff e cose del genere".

I fan attendono adesso il film, in arrivo nelle sale italiane il 3 Novembre 2021. Intanto possono godersi il trailer finale di Eternals.