Eternals, Angelina Jolie dirigerà un film dei Marvel Studios? 'Parlerò con Kevin Feige'

Nel corso del red carpet all'anteprima internazionale di Eternals, il cinecomic di Chloe Zhao che la vede tra i protagonisti nel ruolo di Thena, Angelina Jolie ha svelato ai microfoni di Variety se sia interessata o meno a dirigere lei stessa in futuro un cinecomic per i Marvel Studios. Ecco qual è stata la risposta immediata dell'attrice.

Nel corso del red carpet il giornalista che si è rivolto a Jolie non ha avuto esitazioni nella domanda: "Dirigerebbe mai un film del Marvel Cinematic Universe?". L'attrice, colta decisamente alla sprovvista, ha risposto dopo un attimo di esitazione: "Non lo so, non lo so... voglio dire, parlerò con Kevin stanotte stessa e vedrò se ha un lavoro per me". Vista la sempre maggior inclusione di registe e sceneggiatrici nel Marvel Cinematic Universe, l'ultima delle quali Chloe Zhao si appresta a esordire proprio nel primo weekend di novembre con questo Eternals, non è da scartare che un domani la stessa Angelina Jolie possa essere tra le nuove registe del Marvel Cinematic Universe.

Parlando del film, in precedenza Jolie pensava di avere solo un cameo in Eternals: "Quando le abbiamo parlato per la prima volta, credo che abbia pensato, cioè, so che pensava che la volessimo per un cameo molto piccolo", ha raccontato il produttore di Eternals Nate Moore durante una visita alla stampa. "Quindi è rimasta un po' sorpresa dalla grandezza del ruolo e si è davvero lanciata in Thena, creando uno stile di movimento e combattimento per il suo personaggio che fosse unico".

Secondo quanto raccontato dal produttore, Angelina Jolie ha aggiunto molto di suo al ruolo. "Ha esperienza con Salt e con Tomb Raider, tutti questi film. Quindi abbiamo in qualche modo collaborato con lei e il nostro coordinatore degli stunt per creare uno stile di movimento che fosse diverso perché ha fatto così tanto. Ha detto ad esempio: 'Beh, l'ho già fatto prima. E se provassimo quest'altra cosa?' E parte del lavoro fatto è stato sviluppare un modo per addestrarla a divenire in qualche modo fluente con le armi, perché non aveva usato molto le spade in passato e non aveva fatto molti combattimenti con il bastone e cose del genere".

Vi lasciamo nel frattempo alle prime reazioni della stampa a Eternals, nelle sale dal 3 novembre prossimo.