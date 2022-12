Eternals 2, il sequel è in lavorazione? L'ultima novità sembra confermarlo!

A distanza di mesi dalle ultime voci sul sequel di Eternals, il film di Chloé Zhao dell'MCU, emergono novità. Ad inizio anno Patton Oswalt aveva dichiarato che sarebbe tornato in un seguito nel ruolo di Pip il Troll, una dichiarazione in parte smentita da altre dichiarazioni. Ora il film potrebbe entrare presto in lavorazione.

L'agenzia di Ma Dong-seok ha informato che presto l'attore inizierà a lavorare a Eternals 2:"Attualmente Ma Dong-seok sta girando Criminal City. Holy Night: Demon Hunters, Wilderness e Criminal City 3 stanno per essere distribuiti e Eternals 2 e altri progetti in cui apparirà dovrebbero essere prodotti".

Un indizio importante sul possibile imminente inizio della lavorazione del sequel, che potrebbe vedere il ritorno di diversi personaggi del primo film.



Diretto dalla regista di Nomadland, Chloé Zhao - scoprite le 10 donne che hanno cambiato il cinema - Eternals racconta la storia dell'omonimo gruppo di eroi immortali vissuti nascosti per migliaia di anni. In seguito a quanto avvenuto in Avengers: Endgame, gli Eterni sono costretti a tornare per combattere i nemici più antichi dell'umanità, i Devianti.



Nel nutrito cast del film ci sono Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani - che ha dichiarato di non essere più un inutile nerd grazie alla Marvel - Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie.

Eternals è disponibile in programmazione sulla piattaforma streaming Disney+.



Non perdetevi la nostra recensione di Eternals disponibile sul nostro sito.