Eternals 2: dopo i rumor arriva subito un bellissimo poster fan-made

Quando Eternals di Chole Zhao è arrivato nelle sale nel corso del 2021 ha ricevuto parere abbastanza discordanti, soprattutto perché si è preso l'impegno di non seguire le solite linee guida che normalmente troviamo all'interno di produzioni di questo tipo. Allo stesso tempo proprio questo fatto gli ha permesso di distinguersi.

Ecco quindi che alcuni anni dopo, mentre ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di Eternals, siamo ancora in attesa di avere qualche notizia concreta su un possibile sequel della pellicola.

Ad oggi c'è da dire che le informazioni in merito non sono molte, soprattutto dai Marvel Studios attualmente tutto tace, ma questo non ha di certo fermato la fantasia degli appassionati.

In calce alla notizia potete infatti vedere un recente tweet che mostra il primo fan poster dell'attesissimo Eternals 2. Qui si può vedere anche che è stato aggiunto un sottotitolo che farebbe presagire qualcosa di davvero grande, "Judgment Day".

Tra i tanti volti già noti che possiamo notare essere presenti nella locandina ideale, sullo sfondo si vede anche un celestiale dall'aria decisamente minacciosa. Oltre a ciò si può notare Kit Harrington in quelli che sono i panni del cavaliere nero. Voi che ne dite? Se ve la foste persa ecco anche la nostra recensione di The Marvels, ultima pellicola dell'MCU uscita nelle sale.