Eternals 2, quando vedremo il sequel del film di Chloé Zhao?

Eternals è un film che ha diviso pubblico e critica. La pellicola diretta da Chloé Zhao ha avuto il difficile compito di presentare 10 nuovi supereroi, che ritroveremo nel futuro dell'MCU. Ora in molti si chiedono quando potremo vedere un sequel di Eternals.

Nel Maggio del 2021, secondo dei rumor, la Marvel era al lavoro sul quinto film degli Avengers e su Eternals 2. In verità, ad oggi, non abbiamo ancora la certezza di un sequel, perché anche se molti sono curiosi di conoscere meglio gli Eterni, altri non ne vedono la necessità. Tuttavia, se questo film è stato realizzato, ci sarà un motivo all'interno del grande Universo che è la Marvel. E dunque, un sequel diventa effettivamente possibile.

Secondo quanto riportato dal leaker John Camepa, il lavoro degli Studios su un secondo film sarebbe già iniziato, ma l'annuncio stenta ad arrivare perché la Marvel preferisce rivelare i suoi titoli pian piano. E' per questo che adesso conosciamo solo le uscite fino al 2023. Questo vorrebbe dire che Eternals 2 potrebbe arrivare dopo quell'anno, nel 2024 o, al più, nel 2025. Staremo a vedere.

Intanto il film diretto da Chloé Zhao continua a subire attacchi da parte della critica, e a Novembre Eternals ha guadagnato il titolo di "marcio" su Rotten Tomatoes. Una vera novità per la Marvel, che spera che la pellicola possa risollevarsi e guadagnare punti.