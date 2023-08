Eternals 2 si farà? La reunion tra Salma Hayek e Angelina Jolie fa sognare i fan

Eternals non è stato certo un successo, soprattutto di pubblico, per quanto, rispetto agli ultimi incredibili flop al botteghino dei più recenti cinecomic, i suoi risultati non si possono dire del tutto insoddisfacenti. Un sequel, per quanto molto chiacchierato sembra ancora lontano, sebbene un incontro tra le due attrici ha dato speranza ai fan.

Dopo il no comment di Chloé Zhao a proposito di un suo coinvolgimento in Eternals 2, gli appassionati del fumetto e coloro che hanno apprezzato il primo film hanno sperato che la cena di Angelina Jolie con Salma Hayek, paparazzata in quel di Los Angeles, avesse qualcosa a che fare con il sequel del film Marvel.

Naturalmente niente rimane da escludere, per quanto il dipartimento cinematografico della casa delle Idee non abbia ancora annunciato niente in proposito, ma è molto più probabile che le due attrici si siano viste, tra l’altro in compagnia delle rispettive figlie, per parlare del nuovo progetto da regista di Angeline Jolie, Senza Sangue, tratto dal romanzo di Alessandro Baricco, di cui la Hayek sarà protagonista.

Queste le parole della Jolie a People Magazine a proposito del film: “Il libro ha avuto un impatto su di me così come su tante altre persone. Porta con sé temi e domande importanti da discutere. Salma e Demián sono molto autentici e coraggiosi in questo film. Sono stata una fan del loro lavoro e anche se sapevo che avrebbero potuto portare impegno e talento, mi hanno lasciato a bocca aperta”.

Anche la Hayek ha espresso un parere più che positivo riguardo la regista: “Probabilmente è la migliore regista con cui abbia lavorato”.

Nessuna nuova per il sequel del film Marvel della Zhao, insomma, ma non tutte le speranze sono perdute, almeno fino a un annuncio ufficiale. Intanto, vi lasciamo alla recensione di Eternals.