Che fine ha fatto Eternals 2? Cosa sappiamo sul possibile sequel Marvel

Non è una novità il fatto che i Marvel Studios si aspettassero di più da Eternals, sia dal punto di vista del box office sia da quello della critica. E quindi Eternals 2 lo vedremo davvero oppure no? Ecco tutto quello che sappiamo al momento.

Ci sono diversi rumor su Eternals 2 e nessuno di questi è positivo per il sequel. Intanto perché per ora non c'è alcuna certezza che si faccia: i Marvel Studios non hanno confermato il suo arrivo e l'eventuale secondo capitolo sembra in un limbo produttivo da cui rischia di non uscire mai.

Lo scooper My Time To Shine Hello, per esempio, aveva svelato che, stando alle sue fonti, Eternals 2 si sarebbe trasformato in qualcos'altro, magari accorpando i personaggi visti nel primo film ad altri più apprezzati nel Marvel Cinematic Universe (un nuovo gruppo dei Guardiani della Galassia oppure Thor) ma anche nell'introduzione di Nova, uno dei ruoli che Ryan Gosling potrebbe fare nel Marvel Cinematic Universe.

Patton Oswalt, l'attore che interpreta Pip il Troll (visto nella post-credit di Eternals) aveva invece commentato che il sequel avrebbe visto la luce, sempre con Chloe Zhao alla regia, ma questo prima delle ultime indiscrezioni per cui il progetto sarebbe in stallo. Senza contare che proprio quella post-credit aveva introdotto Starfox, il personaggio di Harry Styles, fratello di Thanos, di cui però non si è più saputo nulla.

Insomma, viste le ultime uscite dei Marvel Studios, che dovrebbero concentrarsi su film meno "rischiosi" e sicuri, come per esempio Deadpool & Wolverine, il rischio di non vedere più Eternals 2 è concreto.

E secondo voi come andrà? Diteci la vostra nei commenti! Se volete ecco le idee di Barry Keoghan per Eternals 2.

