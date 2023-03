Eternals 2, Chloé Zhao tornerà a dirigere il sequel? 'No comment'

Chloé Zhao nel 2021 ha diretto Eternals, ventiseiesimo capitolo del Marvel Cinematic Universe e prima esperienza per Zhao alla regia di un film di supereroi. L'accoglienza per Eternals è stata piuttosto controversa, e il riscontro al box-office è stato inferiore alle aspettative. Un sequel potrebbe comunque essere in cantiere.

In attesa di sapere se il sequel di Eternals è davvero in lavorazione, Zhao è stata intervistata da The Hollywood Reporter, alla domanda sul suo possibile ritorno in Eternals 2 e sulle reazioni contrastanti dei fan al primo film ha dichiarato:"No comment. Quando sei in Marvel e hai a che fare con un pubblico così vasto apprezzo e rispetto davvero il fatto che ognuno di noi sia unico. È eccitante essere tutti così diversi, stiamo tutti cambiando e crescendo ogni giorno. Ma con un pubblico globale è quasi impossibile rendere tutti felici e farlo significherebbe dire che sono tutti uguali. Quindi penso che ci sarà inevitabilmente differenza d'opinione e bisogna solo rimanere fedele al tipo di film che vuoi fare, a chi sei e alle persone con cui collabori. Tutto ciò che puoi fare davvero è divertirti, tutto il resto è fuori dal tuo controllo".



Eternals porta sulla scena del Marvel Cinematic Universe gli Eterni, eroi immortali che hanno vissuto nell'ombra per migliaia di anni. Dopo gli eventi raccontati in Avengers: Endgame, sono costretti ad uscire allo scoperto, rimanere uniti e combattere il nemico più antico dell'umanità, i Devianti.



