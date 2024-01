Eternals 2, Barry Keoghan vuole il sequel e ha già delle idee

Esisteva il progetto di una serie Tv sugli Eternals, infine mai realizzato. Adesso una star del primo film è tornata a parlare di un possibile Eternals 2.

Barry Keoghan, star dell’ultimo film di successo di Emerald Fennell “Saltburn”, in un’intervista con QG, ha dichiarato di voler prendere parte a un sequel di Eternals incentrato sul personaggio da lui interpretato, Druig.

“Mi piacerebbe vedere un film con lui che gioca a controllare la mente di tutti. No, davvero, il movente sarebbe solo il controllo mentale per il gusto di farlo. La ricetta per i film di supereroi è che devi umanizzarli. Non bisogna concentrarsi sul loro lato super-eroistico, ma cercare di far emergere il loro lato umano".

A proposito di un sequel e del suo futuro con Marvel si era espressa anche Chloé Zhao, regista del primo capitolo e vincitrice di due premi Oscar grazie a Nomadland: “No comment (Riguardo Eternals 2). Quando sei nella Marvel e hai a che fare con un pubblico così vasto, apprezzo e rispetto davvero il fatto che ognuno di noi sia così unico. È emozionante che siamo tutti così diversi e che cambiamo e cresciamo ogni giorno. Ma con un pubblico globale è quasi impossibile rendere tutti perfettamente felici, e farlo significa dire che tutti sono uguali. Quindi penso che ci sarà inevitabilmente questa differenza di opinioni, e devi solo rimanere fedele al tipo di film che vuoi fare, a chi sei e alle persone con cui stai collaborando. È tutto ciò che si può fare, davvero, è divertirsi. Tutto il resto è fuori dal tuo controllo.”

Ancora non ci sono novità ufficiali, ma nel frattempo è stato realizzato un bellissimo poster Fan-made di Eternals 2.