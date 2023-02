Eternals 2: l'attore di Pip Il Troll è stato ingannato dai rumor!

Nel corso degli ultimi mesi i rumor riguardanti Eternals 2 si sono fatti sempre più insistenti, tanto da far credere a Patton Oswalt che un sequel della pellicola del 2021 fosse stato messo ufficialmente in cantiere.

L'attore, che prima di interpretare Pip il Troll nella scena post-credit di Eternals ha preso parte ad altri progetti Marvel come Agents of S.H.I.E.L.D. e M.O.D.O.K. (serie tv di Hulu), ha recentemente confermato di essere stato ingannato dalle ultime indiscrezioni lette in giro per il web:

"Se ci sarà un sequel, sarò l'ultimo a saperlo", ha condiviso Oswalt con Empire Magazine. "Sono stato ingannato da Internet."

Nei 15 mesi trascorsi da quando Eternals è approdato nelle sale non sono emersi aggiornamenti ufficiali in merito al futuro dei personaggi, né novità relative ad un nuovo progetto, sia che si tratti di un sequel diretto o di un possibile crossover.

Recentemente, anche l'interprete di Kingo Kumail Nanjiani ha confessato di non sapere nulla di un eventuale sequel: "Voglio dire, ascolta, ho delle aspettative ma non so se le mie speranze verranno esaudite. Mi piacerebbe molto tornare. Ma sto aspettando di sapere quando o se accadrà. Spero di riuscire a fare qualcosa in più. Mi sono divertito molto a interpretare quel personaggio. Sarebbe un peccato se dovesse finire tutto così. Ma, sai, la decisione non spetta a me".