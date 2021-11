Eternals, quali conseguenze avrà il film di Chloe Zhao sul futuro del Marvel Universe?

Mentre già si parla di possibili serie spinoff di Eternals per Disney Plus, proviamo a fare il punto della situazione sul futuro del Marvel Cinematic Universe dopo le novità portate nel franchise dall'ultimo film della saga.

La regista Chloé Zhao ad esempio ha recentemente scherzato sul fatto di aver pianificato un bel po' di cose per il futuro della saga a partire dal suo film, e in un'intervista con ScreenRant ha dichiarato: "Eternals avrà ripercussioni enormi, enormi, sul futuro del MCU. Ma non posso dire niente! Non posso dire nulla, ma una cosa posso anticiparla: sapevamo che l'origine del MCU sarebbe stata definita in certa misura da questo capitolo, che esplora nel dettaglio la mitologia dei Celestiali, e durante la lavorazione sapevamo che questo informazioni introdotte nel film avrebbero avuto ripercussioni nel futuro della saga".

Al momento non è stato ancora annunciato ufficialmente un sequel di Eternals anche se le due scene post-credit del film hanno anticipato diverse ramificazioni, come ad esempio il possibile esordio dei Midnight Sons grazie all'introduzione a sorpresa di Blade di Mahershala Ali o il cameo di Harry Styles come Eros, fratello di Thanos, arrivato dopo i titoli di coda per aiutare gli Eterni rimasti nella loro missione nello spazio.

