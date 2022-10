ET L'extraterrestre festeggia 40 anni: musei, cinema e bluray 4K

ET L extraterrestre si prepara a festeggiare 40 anni, e per commemorare uno dei più amati capolavori di Steven Spielberg la Universal Pictures ha organizzato una valanga di iniziative che coinvolgeranno anche il mercato italiano.

Una di queste riguarda Cineteca Milano, che festeggia il quarantesimo compleanno di E.T., la creatura con cui Carlo Rambaldi conquistò il Premio Oscar per gli effetti speciali visivi, inaugurando la quindicesima edizione di Piccolo Grande Cinema alla Cineteca Milano Arlecchino (5-13 nov 2022) con una serata ricca di sorprese. Il festival, grazie a Cineteca Milano e alla collaborazione con Universal Pictures Home Entertainment - he uscirà a novembre con una nuova edizione da collezione in Blu-ray e in 4K ricca di nuovi contenuti speciali inediti - ospita una proiezione speciale del film E.T. l’extra-terrestre, accompagnata dal saluto dell’attore Henry Thomas (Elliott, l’amico prediletto del piccolo alieno) e dall’anteprima in esclusiva di un contributo video di Spielberg.

Cineteca Milano è lieta di introdurre l’evento in compagnia di Universal Pictures H.E. e Fondazione Culturale Carlo Rambaldi. In mostra, nel foyer del cinema, la bicicletta Kuwahara, protagonista di una delle scene più iconiche ed emozionanti del film, è a disposizione di tutti i sognatori, piccoli e grandi, per una fuga sulla Luna (e una foto ricordo!). “Da parte nostra”, commenta Matteo Pavesi direttore di Cineteca Milano, “pensiamo che il senso ultimo di mostrare oggi E.T. non sia solo quello di festeggiare i quarant’anni di un capolavoro, ma veicolare un messaggio di pace e accoglienza in cui la fragilità non è una debolezza ma la consapevolezza della natura più intima del mondo”.

Durante l'evento sarà possibile scattare selfie con E.T., doppiare le sequenze più famose del film e vedere sequenze inedite: un’esperienza unica che racconta la genialità di Carlo Rambaldi e la bellezza di una delle sue creazioni più famose, ma anche la potenza di uno dei maggiori successi di Spielberg con otto candidature agli Oscar e quattro statuette conquistate, inclusa quella per la migliore colonna sonora originale del maestro John Williams. E, a questo proposito, la mostra è inoltre accompagnata da un’ampia retrospettiva a Spielberg - un omaggio di 18 film al cinema di Steven Spielberg musicato da John Williams.

All'interno della mostra, infine, sarà possibile acquistare la speciale edizione da collezione di E.T., in uscita il prossimo 24 novembre con oltre 45 minuti di contenuti bonus inediti.