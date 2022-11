ET L'extraterrestre, 40 anni di un mito: scoprite la steelbook 4K celebrativa

Fate ritorno alla magia e all’avventura di E.T. L’extraterrestre, l’amato capolavoro del premio Oscar Steven Spielberg, che per celebrare il 40° anniversario tornerà al cinema e sarà disponibile in Blu-ray e 4k Ultra HD a partire dal 24 novembre grazie a Universal Pictures Home Entertainment.

Questa speciale uscita anniversario contiene oltre 45 minuti di contenuti speciali inediti, tra cui una retrospettiva del film ed il suo durevole retaggio, oltre ad una featurette in compagnia di Steven Spielberg, che riflette sulla sua carriera e sulla produzione di E.T. quarant’anni più tardi. All’interno dei contenuti bonus, anche scene eliminate, reunion del cast e della troupe, una conversazione con John Williams sulla sua musica iconica e molto di più!

Saranno disponibili due edizioni premium per un periodo limitato:

E.T. L’EXTRATERRESTRE – 40° ANNIVERSARIO – EDIZIONE SPECIALE STEELBOOK (4K UHD + Blu-ray), che include 4 Cartoline, un Segnalibro, il Poster, Pass – dietro le quinte, un Libretto fotografico ed un Estratto della Sceneggiatura, oltre al film ed ai contenuti speciali inediti.

E.T. L’EXTRATERRESTRE – 40° ANNIVERSARIO – STEELBOOK (4K UHD + Blu-ray), che include il film all’interno di uno steelbook con una creatività inedita e nuovi contenuti speciali mai visti prima.

Inoltre, Universal Pictures Home Entertaiment collabora con Cineteca Milano, che ospita un'importante mostra in occasione del 40esimo anniversario di ET dedicata proprio all'extraterrestre: un’esposizione straordinaria e unica in Italia, curata da Cineteca Milano in collaborazione con Fondazione Culturale Carlo Rambaldi. Un viaggio magnetico nell’universo di E.T., disseminato di curiosità e suggestioni, che offre un percorso affascinante tra differenti arti e forme visive. All'interno della mostra sarà inoltre possibile acquistare la speciale edizione da collezione di E.T. per celebrare questo importante anniversario.

