ET l'extra-terrestre, che fine ha fatto il protagonista Henry Thomas?

Dopo l'esordio nel 1981 con Lontano dal Passato, il piccolo Henry Thomas divenne famosissimo nel 1982 con il ruolo di Elliot, protagonista di ET l'extra-terrestre di Steven Spielberg.

L'attore, che molti di voi avranno recentemente rivisto nel cortometraggio sequel di ET Holiday Reunion, anche se scomparso all'occhio del grande pubblico ha avuto comunque una discreta carriera nel mondo del cinema dopo l'exploit di inizii anni '80. Ha smesso brevemente di recitare mentre era al liceo, perché "volevo solo essere soltanto un bambino", come disse a People nel 1998, ma è tornato alla settima arte dopo aver realizzato che "volevo lavorare ancora in quel mondo".

Negli anni, Thomas è apparso in diversi film e serie tv, alcuni dei quali a dir poco acclamati ma per cui, scommettiamo, la sua presenza è passata inosservata per molti dei nostri lettori: è lui insieme a Leonardo DiCaprio in Gangs of New York, capolavoro di Martin Scorsese del 2002, in Dear John del 2010 e soprattutto nel popolare show Netflix The Haunting of Hill House, dove interpreta Hugh Crain.

Ha ricevuto una nomination al Golden Globe per il suo ruolo in Accictment: The McMartin Trial e nel 2004 si è sposato con l'attrice Marie Zielcke: i due hanno una figlia, Hazel, ma anche un divorzio, avvenuto nel 2007 e al seguito del quale Thomas si è risposato con Annalee Fery nel 2009, dalla quale ha avuto due figli.

A ottobre 2019 la star è stata arrestata in Oregon per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, che lo fecero addormentare al volante. Ultimamente l'abbiamo visto ereditare da Jack Nicholson il ruolo di Jack Torrance in Doctor Sleep, sequel di Shining basato sull'omonimo romanzo di Stephen King. Per altri approfondimenti vi rimandiamo proprio ad un saggio di critica sui parallelismi fra Doctor Sleep e Shining.