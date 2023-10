Estranei: scoprite il film di cui parlano tutti con Paul Mescal e Andrew Scott

Se siete rimasti affascinati dalle atmosfere del trailer ufficiale di All of us are strangers, in questo articolo troverete tutto quello che bisogna sapere su uno dei film del momento, in arrivo in Italia col titolo Estranei.

Scritto e diretto da Andrew Haigh, Estranei sarà presentato in anteprima italiana alla 21esima edizione di Alice nella città (nelle sale uscirà nel 2024) ed è interpretato da Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell e Claire Foy.

La storia parte quando una notte, nel condominio quasi vuoto di una Londra contemporanea, Adam (Andrew Scott) ha un incontro casuale con un misterioso vicino di casa, Harry (Paul Mescal), che spezza il ritmo della sua vita quotidiana. Mentre si sviluppa una relazione tra i due, Adam è ossessionato dai ricordi del passato e si ritrova attratto nella città di periferia in cui è cresciuto e nella casa d'infanzia in cui trent'anni prima sono morti i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell). Il film è ispirato al romanzo “Estranei” di Taichi Yamada, ed è una produzione Searchlight Pictures. In basso potete trovare la versione italiana del trailer ufficiale di Estranei.

Per altri contenuti, vi ricordiamo che Paul Mescal, uno degli attori più richiesti del momento, sarà il protagonista dell'attesissimo Il gladiatore 2, nuovo film di Ridley Scott atteso per novembre 2024 e in arrivo oltre vent'anni dopo il film originale.